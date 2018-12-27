Beü Rektörü Yardım'dan Yeni Yıl Mesajı
1 saat önce
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Bitlis Eren Üniversitesi
olarak hep birlikte yeni umutlar ve yeni hayallerle yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yardım, "Bilimsel, sosyal ve kültürel alanda birçok başarılı çalışmalara imza atıp insanlığa, ülkemize ve ilimize faydalı projeler üreten ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştiren bir üniversite olmak için her anlamda çaba göstermeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana geniş vizyonu ve hedefleriyle toplumumuza karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek, özgür düşünce ortamında bilgi üretmeyi ve öğrencilerinin vizyonunu genişleterek yenilikçi ve girişimci ruhlarını ortaya çıkarmayı, topluma faydalı projeler eliyle ülkemize katkıda bulunmayı temel hedef edindik. Geride bıraktığımız 2018 yılının verimli geçtiğine, 2019 yılının ise daha da verimli geçeceğine olan inancım tamdır. Öte yandan dünyanın dört bir tarafında devam eden savaş, terör ve şiddetten tüm insanlığın etkilendiğini, özellikle son yıllarda Müslüman kardeşlerimizin büyük zulme maruz kaldığını görüyoruz. Biz, ülke olarak, millet olarak daima haklının ve mazlumun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Umuyorum ve diliyorum ki yeni yılda bu zulümler yaşanmaz; sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamının hakim olduğu bir yıl geçiririz. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencisiyle, çalışanıyla tüm Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin, ilimiz vatandaşlarının ve tüm milletimizin 2019 yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni yılın üniversitemize, ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa; kardeşlik, sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:52 Kaynak: İHA
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