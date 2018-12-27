Son Dakika Haberleri: Beü Rektörü Yardım'dan Yeni Yıl Mesajı

Beü Rektörü Yardım'dan Yeni Yıl Mesajı

50 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beü Rektörü Yardım'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yardım, kutlama mesajında, BEÜ olarak hep birlikte yeni umutlar ve yeni hayaller ile yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bilimsel, sosyal ve kültürel alanda birçok başarılı çalışmaya imza atarak insanlığa, ülke ve kente faydalı projeler üreten ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştiren bir üniversite olmak için her anlamda çaba göstermeye devam ettiklerini kaydeden Yardım, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana geniş vizyonu ve hedefleriyle toplumumuza karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek, özgür düşünce ortamında bilgi üretmeyi ve öğrencilerin vizyonunu genişleterek yenilikçi ve girişimci ruhlarını ortaya çıkarmayı, topluma faydalı projeler eliyle ülkemize katkıda bulunmayı temel hedef edindik. Geride bıraktığımız 2018 yılının verimli geçtiğine, 2019 yılının ise daha da verimli geçeceğine olan inancım tamdır. Öte yandan dünyanın dört bir tarafında devam eden savaş, terör ve şiddetten tüm insanlığın etkilendiğini, özellikle son yıllarda Müslüman kardeşlerimizin büyük zulme maruz kaldığını görüyoruz. Ülke ve millet olarak daima haklının ve mazlumun yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Umuyorum ve diliyorum ki yeni yılda bu zulümler yaşanmaz ve sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamının hakim olduğu bir yıl geçiririz.
Bu duygu ve düşüncelerle öğrencisiyle, çalışanıyla tüm BEÜ ailesinin, vatandaşlarımızın ve tüm milletimizin 2019 yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni yılın üniversitemize, ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa kardeşlik, sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:52 Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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