BEÜ Rektörü Yardım'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yardım, mesajında, üniversite ailesi olarak yeni umut ve hayallerle yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğununu yaşadıklarını söyledi.

Her alanda insanlığa, ülkeye ve kentte faydalı projeler üreten ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştiren bir üniversite olma yolunda ilerlediklerini belirten Yardım, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen sabır ve gayretle çabalamaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana geniş vizyonu ve hedefleriyle toplumumuza karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek özgür düşünce ortamında bilgi üretmeyi ve öğrencilerinin yenilikçi ve girişimci ruhlarını ortaya çıkarmayı, topluma faydalı projeler üretmek suretiyle ülkemize ve şehrimize katkıda bulunmayı hedef edindik. Geride bıraktığımız 2020 yılını pandemi sürecinin gölgesinde geçirmiş olmanın üzüntüsü bizi yeni hedeflerimizden, umut ve heyecanımızdan alıkoyamayacaktır."