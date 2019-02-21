Son Dakika Haberleri: Beü Rektörü Yardım, 'Dijital Dönüşüm Projesi'nin Tanıtım Toplantısına Katıldı

Beü Rektörü Yardım, 'Dijital Dönüşüm Projesi'nin Tanıtım Toplantısına Katıldı

1 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı" ve "Pilot Üniversiteler İmza Töreni" programına katıldı.

Beü Rektörü Yardım, 'Dijital Dönüşüm Projesi'nin Tanıtım Toplantısına Katıldı, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı" ve "Pilot Üniversiteler İmza Töreni" programına katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" tanıtım toplantısına YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Ağrı Valisi Süleyman Elban, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ağrı il protokolü, YÖK yetkilileri, projedeki pilot üniversitelerin rektörleri, çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın da katılımıyla projenin ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden seçilen sekiz pilot üniversitede uygulanmasını içeren protokollerin ilgili üniversite rektörleri tarafından imzalandığı tören gerçekleştirildi.

Proje ile öğretim elemanları ile üniversite öğrencileri, "LMS" ağı üzerinden interaktif şekilde iletişime geçerek derslerini ve projelerini yüz yüze eğitimin yanında dijital ortamda da sürdürebilecek. Proje 8 pilot üniversitesinde uygulanmaya başlandı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

Ağrı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Dönüşüm, Güncel
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