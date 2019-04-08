Son Dakika Haberleri: Beü Rektörü Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Toplantısına Katıldı

Beü Rektörü Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Toplantısına Katıldı

49 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" toplantısına katıldı.

Beü Rektörü Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Toplantısına Katıldı, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" toplantısına katıldı.

Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı proje sayesinde, akademisyenler ve üniversite öğrencileri, "Öğrenme Yönetim Sistemi" üzerinden interaktif şekilde iletişime geçerek dersleri ve projeleri yüz yüze eğitimin yanı sıra dijital ortamda da sürdürecek. 'Dijital Dönüşüm Projesi' pilot uygulamasının ardından BEÜ'nün yanı sıra Batman Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerinin de projeye dahil edildiği açıklandı. YÖK'ün hazırladığı projeye dahil edilen BEÜ'de ilk etapta üniversite akademisyenleri ve öğrencilerine yönelik dijital okuryazarlık eğitimi verileceği belirtildi. Yükseköğretimi, ülkenin 2023 hedeflerine uygun, küresel çapta rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Projemizle üniversitelerimizin dijital dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın başkanlığında yapılan toplantıya BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın yanı sıra Batman, Ardahan, Artvin Çoruh, Gümüşhane, Hakkari, Kilis 7 Aralık ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerinin rektörleri katıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:37 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Dönüşüm, Güncel
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