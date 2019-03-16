Beü Rektöründen Yeni Zelanda Mesajı
58 dakika önce
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Yeni Zelanda'daki Müslüman katliamına ilişkin kınama mesajı yayımladı.
Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Yeni Zelanda
'daki Müslüman katliamına ilişkin kınama mesajı yayımladı.
Yardım, Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında iki camide birden, ibadet halindeki Müslümanlara karşı düzenlenen insanlık dışı saldırıda onlarca Müslümanın şehit olmasına yönelik bir mesaj yayımladı. Yardım mesajında, "Bizleri derinden yaralamıştır. Dünyanın barışa büyük ihtiyaç duyduğu bir dönemde meydana gelen bu insanlık dışı saldırıyı yapanları, yaptıranları, destekleyenleri kınıyor, bu menfur saldırıda şehit olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet; yaralılara acil şifalar ve bütün İslam dünyasına başsağlığı diliyorum" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
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