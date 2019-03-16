Son Dakika Haberleri: Beü Rektöründen Yeni Zelanda Mesajı

Beü Rektöründen Yeni Zelanda Mesajı

58 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Yeni Zelanda'daki Müslüman katliamına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Beü Rektöründen Yeni Zelanda Mesajı, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Yeni Zelanda'daki Müslüman katliamına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Yardım, Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında iki camide birden, ibadet halindeki Müslümanlara karşı düzenlenen insanlık dışı saldırıda onlarca Müslümanın şehit olmasına yönelik bir mesaj yayımladı. Yardım mesajında, "Bizleri derinden yaralamıştır. Dünyanın barışa büyük ihtiyaç duyduğu bir dönemde meydana gelen bu insanlık dışı saldırıyı yapanları, yaptıranları, destekleyenleri kınıyor, bu menfur saldırıda şehit olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet; yaralılara acil şifalar ve bütün İslam dünyasına başsağlığı diliyorum" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Yeni Zelanda, Güncel
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