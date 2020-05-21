BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özdolap'ten koronavirüs değerlendirmesi... - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının üzerinde olmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi bilgilendirme toplantısı"nda konuşan Özdolap, hastalar için cesaretle ve güvenle çalışmak zorunda olduklarını, onlar için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Özdolap, koronavirüsle mücadele ettiklerini ve sonunda kazanacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "17 Mart ile 20 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 458 başvurudan 287'sinin testi pozitif çıktı. 16 yetişkin vefatımız var, çok şükür çocuk vefatımız ise yok." diye konuştu.

Herkesin bir süre daha koronavirüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini anlatan Özdolap, "Hepimiz sosyal mesafe kuralına uyarak, maskemizi kullanacağız. İyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının üstünde olması ve bunun da belli bir süreyle devam etmesi güzel bir haberdir." ifadelerini kullandı.

Özdolap, tedbirlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, olası ikinci dalganın ancak bu şekilde önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.