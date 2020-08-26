BEÜ "Sıfır Atık" çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında dünyanın ve Türkiye'nin 'En Çevreci', ' En Yeşil' ve 'Doğaya En Saygılı' üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde, sıfır atık kapsamında, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik yönündeki çalışmaları ve uygulamaları devam ediyor.

Yerleşkelerimizde hassasiyetle hayata geçirilmekte olan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde kullanıma hazır halde bulunan geri dönüşüme uygun katı atık geçici depolama merkezleri yenilendi. Hazırlanan proje ile Farabi ve İbn-i Sina kampüslerinde '2. Sınıf Atık Getirme Merkezleri' oluşturuldu. Farabi kampüsünde oluşturulan katı atık depolama merkezi 183 bin 54 metrekare alanda 9 gözden; İbn-i Sina kampüsündeki merkez ise 125 bin 86 metrekaelik alanda 6 gözden oluşuyor. Geri dönüşümü gerçekleşecek olan katı atıklar öncelikle bu merkezlerde depolanacak ve akabinde ilgili birime nakli gerçekleştirilecek.

"Çevre Duyarlılığı Konusunda Örnek Bir Üniversiteyiz"

Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, doğa ile iç içe olan kampüsleri, atıkların geri dönüşümü, ulaşım, alt yapı ve enerji verimliliği hususlarında ülkemizin ve Türkiye'nin 'en yeşil' üniversitelerinden biri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Üniversite olarak 'sıfır atık' olgusunu ilke edindiklerini, sürdürülebilir politikalarla bu duyarlılığın da devam ettirildiğinin altını çizen Rektör Çufalı, "Çevre politikaları ve geri dönüşümde ilgili kurumlarla aynı stratejik hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Yeşil üniversite kimliğimiz Sıfır Atık Projesi ile örtüşmektedir. Bilinçli öğrencisi, duyarlı personeliyle üniversitemiz çevre duyarlılığı konusunda örnek bir üniversitedir. Tüm kampüslerimizde, idari binalarımızda sıfır atık uygulamaları hassasiyetle sürüyor. Genç nesillerin geleceklerini şekillendiren bir üniversite olarak hedefimiz yarınlara daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmektir. Üniversitemizin çevreye, doğaya ve sıfır atık uygulamalarına yönelik duyarlılığı devam edecektir" dedi. - ZONGULDAK