BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi - Son Dakika

BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu üyeleri, Öğretim Görevlisi Ali Rıza Savaş öncülüğünde Merkezi Öğrenci Yemekhanesi ve mutfağını denetledi.

BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu üyeleri, Öğretim Görevlisi Ali Rıza Savaş öncülüğünde Merkezi Öğrenci Yemekhanesi ve mutfağını denetledi.


Öğrencilerin yemekhane hizmetleri hakkındaki düşüncelerini alan topluluk üyeleri, öğrencilerin yemekhane hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Ardından kantin ve mutfağı da gezen öğrenciler, yemekhanede bulunan mutfakta da incelemeler yaparak yemeklerin hazırlandığı bölümleri denetledi.


Yemekhane ve kantin hizmetlerinde öğrenci memnuniyetinin esas alınacağını ifade eden Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Ali Rıza Savaş, hizmet kalitesi ve öğrenci memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirtti. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Eren Üniversitesi, Rıza Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
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