BEÜ Tıp Fakültesi 'Batı Karadeniz Tıp Dergisi'nin yeni sayısı yayınlandı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel yayım organı, ulusal ve uluslararası alanda tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli 'Batı Karadeniz Tıp Dergisi (Medical Journal of Western Black Sea)'nin 2019 Aralık sayısı yayınlandı.



Derginin baş editörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, derginin Aralık ayı sayısını bilim insanlarına sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; Aralık 2019 sayısı ile ulusal dizinde görünürlüğü arttırma hedeflerine yönelik çalışmaların tamamlandığını belirterek, dergideki olgu sunumlarına ve özgün araştırma makalelerinin literatüre olan katkılarına değindi.



Prof. Dr. Bayraktaroğlu, derginin yeni sayısında; "Akciğer Kanseri Gibi Altta Yatan Bir Sistemik Hastalığı Olan Bir Olguda Postoperatif Dönemde Irvine-Gass Sendromu Gelişme Olasılığı", "Bulantı Kusma Nedeniyle Takip Edilen ve Bakılan Tetkiklerinde Rastlantısal Olarak ALP Düzeyinin Normalin 20 Katı Kadar Yüksek Saptanan ve Diğer Hastalıklar Ekarte Edilerek Benign Geçici Hiperfosfatazemi Tanısı Konulan 15 Aylık Bir Kız Olgusu", "Çocuklarda Konjenital Böbrek ve Üriner Kanal Anomalileri (CAKUT) Tanısı ile Takip Edilen Vakaların Klinik, Demografik ve Verilen Tedavi Özellikleri", CAKUT'un Tüm Hayat Boyunca Ciddi Morbiditeye Neden Olabileceği", "Selektif Mikrokateter Koil Embolizasyonu Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Oluşan Renal Psödoanevrizma Tedavisi İçin Güvenli ve Etkin Bir Yöntem Olduğuna Dair Veriler", "Çevresel Zenginleştirmenin 2VO ile Retinada Oluşan Oksidatif Stresi Azaltmada Etkili Olabileceği", "Tiroidektomi Sonrası Gelişen Geçici ve Kalıcı Hipokalsemi, Hipoparatiroidi ve Ses Kısıklığı Komplikasyonlarının Retrospektif İncelenme Sonuçları" konularında güncel literatüre önemli katkıların yer aldığını ifade etti. Bayraktaroğlu, "Derginin sürekliliğinin sağlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Can'a, yazarlara, hakemlerimize, okuyucularımıza, yayın kurulumuza Editörler Kurulu adına teşekkür ederim" diye konuştu.



Yılda 3 defa elektronik ortamda yayınlanan Batı Karadeniz Tıp Dergisinin Ağustos 2019 sayısına https://dergipark.org.tr/en/pub/baktipd/issue/51491)" linkinden ulaşılıyor. - ZONGULDAK