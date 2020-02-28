BEÜ 'Zonguldak Üniversite Tercih Günleri'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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BEÜ 'Zonguldak Üniversite Tercih Günleri'ne ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, EKET Fuarcılık tarafından organize edilen "Zonguldak Üniversite Tercih Günleri" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

BEÜ 'Zonguldak Üniversite Tercih Günleri'ne ev sahipliği yapacak, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, EKET Fuarcılık tarafından organize edilen "Zonguldak Üniversite Tercih Günleri" etkinliğine ev sahipliği yapacak.


BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi Fuaye alanında 28 Şubat Cuma günü 09.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek olan tanıtım etkinliği, açılış töreni ile başlayacak. Devlet ve vakıf üniversitelerinin tanıtımlarının gerçekleştirileceği etkinlikte üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri başta olmak üzere orta öğretim öğrencileri; öğrenim görmek istediği üniversitelerle buluşup meslek ve üniversite seçimi konusundaki tüm merak ettikleri soruların cevaplarını bulacak.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi standını ziyaret eden öğrencilerle tanıtım materyalleri paylaşılarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları; bölümlerin geçen yılki taban ve tavan puanları, eğitim olanakları, sosyal imkanlar ve mesleklerin iş olanakları konusunda ziyaretçilere detaylı bilgiler sunulacak. Üniversite adayları fuar kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin akademik başarıları, öğrencilere sunulan mesleki, bilimsel, sosyal ve kültürel imkanlar hakkında bilgi sahibi olurken, Farabi Kampüsünü de ziyaret edebilecekler. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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