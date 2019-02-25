BEV, köy okulunu yeniledi
1 saat önce
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Karakoca Köyü İlköğretim Okulu'na yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa
'nın Karacabey
ilçesine bağlı Karakoca Köyü İlköğretim Okulu'na yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15
İznik'te Kuşların Yaşam Alanı Olan Sazlık, Cayır Cayır Yandı
5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı
Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi
1 Milyarlık TL'lik Derbi