Son Dakika Haberleri: BEV, köy okulunu yeniledi

BEV, köy okulunu yeniledi

1 saat önce

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Karakoca Köyü İlköğretim Okulu'na yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

BEV, köy okulunu yeniledi, System.String[]
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Karakoca Köyü İlköğretim Okulu'na yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15 

Karacabey, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İznik'te Kuşların Yaşam Alanı Olan Sazlık, Cayır Cayır Yandı 5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi 1 Milyarlık TL'lik Derbi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEV, köy okulunu yeniledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]