Bevees, 20. restoranını İzmir'de açtı
2 saat önce
10 yıllık deneyimi ve sektörde gerçekleştirdiği ilklerle adından söz ettiren Beeves markası büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.
10 yıllık deneyimi ve sektörde gerçekleştirdiği ilklerle adından söz ettiren Beeves markası büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye
'de ilk Dry Age burgerleri yapan Beeves'in yeni şubesi İzmir
Mavibahçe Avm'de açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:05
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