Son Dakika Haberleri: Bevees, 20. restoranını İzmir'de açtı

Bevees, 20. restoranını İzmir'de açtı

2 saat önce

10 yıllık deneyimi ve sektörde gerçekleştirdiği ilklerle adından söz ettiren Beeves markası büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.

Bevees, 20. restoranını İzmir'de açtı, System.String[]
10 yıllık deneyimi ve sektörde gerçekleştirdiği ilklerle adından söz ettiren Beeves markası büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye'de ilk Dry Age burgerleri yapan Beeves'in yeni şubesi İzmir Mavibahçe Avm'de açıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:05 

Türkiye, İzmir, Ekonomi
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