Son Dakika Haberleri: Beverly Hills, ABD'de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu
Son Dakika Güncel Haber

Beverly Hills, ABD'de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu

12 dakika önce

Beverly Hills, ABD'de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu.

Beverly Hills, ABD'de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu, System.String[]
Beverly Hills, ABD'de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu.

California eyaletindeki ünlü Beverly Hills şehri Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle tütün ve tütün ürünlerin satışına yasak getirdi. Yönetmeliğe göre, 2021 yılı itibariyle Beverly Hills'de sigara, puro, elektronik sigara, pipo, tütün ve tüm tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak. Otellerde tütün satışına izin verilecek ancak akaryakıt istasyonları, eczaneler ve bakkallarda satış yapılamayacak. Akaryakıt istasyonu işletmecileri, yasağın haksız yere çalışanların işten çıkarılmasına yol açabileceğini iddia ederek tepki gösterdi. Belediye meclisi ise yasağın halk sağlığını korumak için atılacak en iyi adım olduğunu söyledi. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:59 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra yakın arkadaşını da unutmadı! Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:11:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beverly Hills, ABD'de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]