Beverly Hills, ABD'de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu
12 dakika önce
Beverly Hills, ABD'de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:59 Kaynak: İHA
Beverly Hills, ABD
'de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu. California
eyaletindeki ünlü Beverly Hills şehri Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle tütün ve tütün ürünlerin satışına yasak getirdi. Yönetmeliğe göre, 2021 yılı itibariyle Beverly Hills'de sigara, puro, elektronik sigara, pipo, tütün ve tüm tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak. Otellerde tütün satışına izin verilecek ancak akaryakıt istasyonları, eczaneler ve bakkallarda satış yapılamayacak. Akaryakıt istasyonu işletmecileri, yasağın haksız yere çalışanların işten çıkarılmasına yol açabileceğini iddia ederek tepki gösterdi. Belediye meclisi ise yasağın halk sağlığını korumak için atılacak en iyi adım olduğunu söyledi. - WASHINGTON
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