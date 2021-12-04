Bey Dağları'nda yolunu kaybeden 1'i kadın 2 kişi jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Bey Dağları'nda yolunu kaybeden 1'i kadın 2 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Bey Dağları'nda yollarını kaybeden 1'i kadın 2 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Bey Dağları'nda yollarını kaybeden 1'i kadın 2 kişi jandarma tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi Göynük Kanyonu Bey Dağları'nda dün gece saat 22.10 sıralarında M.Ü. isimli erkek ve M.Ç. isimli kadının yollarını kaybedip mahsur kaldığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 6 personelin katılımıyla 3 saatlik çalışma sonucunda şahısların olduğu bölgeye yaklaşık 50 metre serbest tırmanış yapılarak kayıplara ulaşıldı. Sağlık kontrolleri yapılan M.Ü. ve M.Ç., güvenli alana indirilerek, Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. - ANTALYA

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