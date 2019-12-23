BEY-DER'in 12. olağan genel kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam BEY-DER'in 12. olağan genel kongresi yapıldı - Son Dakika

BEY-DER'in 12. olağan genel kongresi yapıldı

6 saat önce

Beylikova ve Köyleri Sosyal Kültür Dayanışma Derneği (BEY-DER)'in 12. olağan genel kongresi yapıldı.

BEY-DER'in 12. olağan genel kongresi yapıldı, System.String[]

Beylikova ve Köyleri Sosyal Kültür Dayanışma Derneği (BEY-DER)'in 12. olağan genel kongresi yapıldı.


Eskişehir'de bulunan dernek binasındaki kongreye; Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.


Gündem gereği Divan Başkanlığına Süleyman Akıncı, divan üyeliklerine Vehbi Örs ve Abdullah Albayrak getirildi. Akabinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı hep birlikte söylendi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporu ile gelir-gider hesapları okundu, tahmini bütçe görüşüldü. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin isimleri okundu ve hepsi oy birliği ile kabul edildi.


Kongrede seçimler sonucunda Muhamer Öztay, tek liste olarak girdiği seçimlerde tekrar başkan seçildi. Seçim sonucunda konuşan Muhamer Öztay, "Hepinize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yapacağımız projelerimizi hayata geçireceğiz. İlimizdeki her mahalleye girerek ve hemşehrilerimizi bularak derneğimize kazandıracağız. 2020 yılında yaz aylarında üyelerimizin çocuklarına, ücretsiz kurs vereceğiz. Kişi, kurum ve kuruluşlarla üyelerimizin lehine anlaşmalar yapmaya özen göstereceğiz. Her sene 'birlik ve beraberlik' gecesi düzenleyeceğiz. İstişare ve çalışma grupları ve ARGE birimi oluşturacağız" dedi.


Seçim sonuçlarına göre; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine: Muhamer Öztay, Adnan Kemal Günaydın, Halil İbrahim Bilir, Özcan Uzun, Mehmet Ali Şahan, Deniz Demirpak, Mithat Gümüş, Osman Çam, Şahin Öztürk ve Denetleme Kurulu asil üyeliklerine ise Yakup Öztürk, Muammer Alkan, Yaşar Gazi Çakır seçildi. - ESKİŞEHİR

Özkan Alp, Eskişehir, Beylikova, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
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