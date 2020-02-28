Bey0ğlu'nda iş yeri önünde silahlı saldırı - Son Dakika

Beyoğlu'nda, iş yeri önünde bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Halıcıoğlu Mahallesi Maltız Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz B. ile arkadaşı, iş yerlerinin önünde sohbet ederken, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Cengiz B. ile arkadaşına 10 el ateş eden saldırganlar, daha sonra kendilerini bekleyen bir otomobile binerek kaçtı. Saldırıda Cengiz B. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Cengiz B., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kimlikleri belirlenen saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.