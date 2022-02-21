Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali, 19 Mart'ta başlayacak - Son Dakika

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde birincisi düzenlenecek kültür ve tarhana festivaliyle yörenin turizm potansiyeline dikkat çekilecek.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında ilk defa düzenleyecekleri festival hakkında bilgi verdi.

Akçay, 19-20 Mart'ta düzenlenecek Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali ile ilçenin az bilinen kültürel değerlerinin, örf, adet ve geleneklerinin tanıtılacağını, doğa gezileri ve yöresel yemek ikramlarının yapılacağını anlattı.

Beyağaç'ın kendine özgü tarhanası ile tanındığını anlatan Akçay, "Gün boyu tarhana yapımı ile ilgili bilgiler verilecek olup misafirlerimize tarhana ikramımız olacak. Aynı zamanda festivalimizin sloganı 'Kaşığını al da gel' olarak belirlendi." dedi.

Yörenin kent merkezinden ve sanayi bölgesinden uzak olmasının doğal varlıklarının korunması açısından avantaj sağladığını aktaran Akçay, "Bu kapsamda gastronomi, doğa ve kültür turizmi, doğa sporları konularında bölgenin avantajlarını ilgililerin bilgisine sunmak istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızı işin içine almak amaçlı bu festivali planlayıp hayata geçireceğiz. Bu çalışmalarımızla kısa süre sonra ilçemiz ve çevresi turizmden hak ettiği payı alacaktır."

Akçay, 19-20 Mart'ta Çarşı Meydanı'nda başlayacak etkinlikte fotoğraf sergisi, sunumlar ve söyleşilerle devam edeceği ve "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi Halime Özke'nin sipsi yapımıyla ilgili stant açacağını sözlerine ekledi.