"Beyaz altın" Araban sarımsağında hasat heyecanı - Son Dakika

"Beyaz altın" Araban sarımsağında hasat heyecanı

28.04.2021 13:45

UNESCO'nun dünyaca ünlü mutfağıyla gastronomide "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in coğrafi işaretli Araban sarımsağının hasadına başlandı.

UNESCO'nun dünyaca ünlü mutfağıyla gastronomide "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in coğrafi işaretli Araban sarımsağının hasadına başlandı.

Yüzlerce Arabanlı çiftçinin geçimini sağladığı Araban sarımsağı, raf ömrünün uzunluğu ve diğerlerinden farklı aromasıyla dikkati çekiyor.

Her geçen gün ekim alanlarının arttığı ve üreticilerin bin bir zahmetle yetiştirdiği Araban sarımsağı, yurt içine ve dışına satışı yapılıyor.

Yöre halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği ve yetiştiricilerinin bu sıralar hasat heyecanı yaşadığı Araban sarımsağı için ilçedeki Körhacıobası Mahallesi'nde hasat etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Araban sarımsağının lezzetli olduğunu ve ilçede önemli istihdam sağladığını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Tarımda pamuk gibi birçok beyaz altın var. Daha önce pamuğumuz beyaz altındı, yeni beyaz altınımız ise Araban sarımsağı oldu. Araban sarımsağının diğerlerinden farkı aromasıdır. Araban sarımsağının raf ömrü de çok uzun. Kalitesi ve raf ömrünün uzun olması sebebiyle de tarladan sofraya giderken oluşan gıda israfı olmuyor. Sarımsağımız, dişinin büyüklüğü ve çeşitliliğiyle dünyanın en kalitelisidir."

Araban sarımsağının daha fazla üretilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, birlik ve kooperatif kurduklarını, üretim maliyetlerini azaltmak için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Araban sarımsağına katma değer katarak, aile ve çiftçi ekonomisinin yükseltilmesinin önemli olduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Araban sarımsağının Avrupa Birliğinde de coğrafi işaret tescili için başvurduk. Avrupa pazarında büyük bir beklenti ve talep var. Bunlar bizin dünyaya sarımsak satmaya yeni bir ağ oluşturacak. Koronavirüse karşı yapacağınız şey bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenizdir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için de mutlaka bol sarımsak yenilmesi gerekiyor. Uzmanların görüşü bu şekilde. Pandemiden kurtulmak istiyoruz, aşılanıyoruz. Maskeden kurtulmak için daha fazla Araban sarımsağı yemektir ve yemeklerde tüketmektir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise Araban sarımsağının kalitesi ve üretimi için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

İlçede soğuk hava deposu için proje yürüttüklerini aktaran Karayılan, "Araban sarımsağının işlenmesi ve toz elde edilmesi amacıyla da şu anda bir proje hazırlıyoruz. Sarımsağımız dünyada bir numara." diye konuştu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da tarımın katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle çiftçilere önemli ekonomik katkı sağlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Şahin ve beraberindekiler sarımsak hasadı gerçekleştirdi. Hasat sonrasında alanda kurulan stantta Araban sarımsağıyla hazırlanan yemek tanıtıldı.

Fatma Şahin, Gaziantep, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Beyaz altın' Araban sarımsağında hasat heyecanı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum         
14:50
Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi         
14:47
Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı         
14:05
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti         
13:13
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz         
12:50
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:10:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Beyaz altın" Araban sarımsağında hasat heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement