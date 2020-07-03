"Beyaz altın"da hasat başladı - Son Dakika

"Beyaz altın"da hasat başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.

İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsağın hasadı, temmuz ayı başlarında gerçekleştiriliyor.

Taşköprü'de geçen yıl 25 bin dekar alanda yapılan sarımsak üretimi, bu yıl 22 bin dekarda gerçekleştiriliyor.

Haziran ayında etkili olan yağışlar nedeniyle sarımsakta beklenen 30 bin ton civarındaki rekoltede ise düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Sarımsak üreticisi Turhan Başören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan itibaren sarımsak işiyle uğraştığını söyledi.

Sarımsağın fiyatının çok değişkenlik gösterdiğine işaret eden Başören, "Geçen yıl sarımsağın az olmasından dolayı fiyatı yüksekti. Bu yıl belki geçen yılki gibi para etmeyebilir. Bu sene rekoltemizde eksiklikler olsa da geçen yıla göre iyi." dedi.

Sarımsak üreticisi Serkan Özkan da hasadın temmuz ayının ortasına kadar devam edeceğini belirterek, "Sarımsak çok emek isteyen bir ürün. Traktörle söküm yapıyoruz. Daha sonra toplayıp bağlıyoruz. Yağışlardan dolayı sarımsakta biraz azalma var." diye konuştu.

Özkan, bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen Taşköprü sarımsağının tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığını kaydetti.

Kastamonu, Taşköprü, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Beyaz altın'da hasat başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:21 Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:31 Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
18:23
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 20:19:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Beyaz altın"da hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]