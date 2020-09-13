"Beyaz altın" pamukta hasat başladı - Son Dakika

"Beyaz altın" pamukta hasat başladı

"Beyaz altın" pamukta hasat başladı Çukurova'da pamuk üreticisi en az 1 lira 50 kuruş destek bekliyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, pamuğun Türkiye için en önemli ürünlerin başında geldiğini söyledi Türkiye'de eskiden çiftçilerin 'beyaz altın' olarak adlandırdığı ve çok sayıda roman...

"Beyaz altın" pamukta hasat başladı

Çukurova'da pamuk üreticisi en az 1 lira 50 kuruş destek bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, pamuğun Türkiye için en önemli ürünlerin başında geldiğini söyledi

ADANA - Türkiye'de eskiden çiftçilerin 'beyaz altın' olarak adlandırdığı ve çok sayıda roman ile türküye konu olmuş pamukta sezonun ilk makineli hasat başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Beyaz altın son 3 yıldır can çekişiyor. Pamuk, ülkemiz için olmazsa olmaz ürünlerindendir. Verilen pamuk prim desteğinin 80 kuruş yerine 1 lira 50 kuruş olması gerekir" dedi.

Uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen üründe hasat başladı. Lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayinin küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamukta Adana 200 bin tonun üzerinde bir üretimle beşinci sırada yer alıyor.

İlk olarak Karataş İlçesinde hasadı başlayan pamuk, yavaş yavaş ovada da hasat edilecek. Bu sene verimden memnun olduklarını belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Beyaz altın can çekişiyor"

Çukurova denilince akla ilk gelen ürünün pamuk olduğunu belirten Doğan, "Maalesef beyaz altın son 3 yıldır can çekişiyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörüne sağladığı katma değerle vazgeçilmez bir ürün olan pamuğumuz, tekstil ve konfeksiyon ile yurt dışına yaptığı ihracatla da ülke ekonomisindeki önemli paya sahiptir. Pamuk, ülkemiz için olmazsa olmaz ürünlerindendir. 2016 yılında pamuğa 80 kuruş destek verileceği söylendiğinde 2017 yılında pamuk ekim alanları arttı. Adana'da 270 bin bin dönüm olan pamuk ekim alanı önce 330 bine, sonra da 430 bin dönüme çıktı. 2018 yılında 4 lira 50 kuruş olan pamuk fiyatları gittikçe gerileyerek bugünlerde 3 lira 70, 3 lira 80 kuruş aralığında değişmekte" diye konuştu.

"Destek en az 1 lira 50 kuruş olmalı"

Pamuk prim destek fiyatlarının biran önce açıklanmasını ve yeterli desteğin sağlanmasını istediğini kaydeden Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Şuanda lif pamuk 10 liradan satılıyor. Kütlü pamuk ise 3 lira 80 kuruşa satılıyor. Bu rakamlara çiftçimiz zararda, pamuğun en az 5 lira olması gerekmekte. Verilen pamuk prim desteğininde 80 kuruş yerine 1 lira 50 kuruş olması gerekir. Çünkü çiftçilerimiz 3 yıldır zarar ediyor. Biz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızdan biran önce pamuk prim destek fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz. Yoksa çiftçi pamuğu inanın ki bırakacak. 2018 yılında Adana'da 455 bin dönüm ekili pamuk alanı şuan 280 bin dönüme düştü."

"Pamuğun en az 5 lira olması gerek"

Öte yandan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamukta şuanda dönüm başına şu anda kıraç bölgede 500 kilogram verim alındığını, ileriki günlerde ovada bu rakamların 600 kilogramın üzerinde olacağını belirterek, "Pamukta gümrük vergilerini artıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları dünya fiyatlarından doğrudan etkilenmektedir. O nedenle pamuğun en az 5 lira olması gerek" ifadelerini kullandı.

"Pamuğun maliyeti 5 lira"

Kent genelinde 150 dönüm alanda pamuk eken çiftçi Hasan Karataş ise verilen desteğin artmasını istediğini söyleyerek, "İnşallah bu sene pamuk bütün çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olur. Dönüm başına 400-500 kilogram verim alıyoruz. Bu pamuğun maliyeti 5 lira. 5 liranın üzerinde olursa bize kar kalır. Yoksa karımız yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den destek bekliyoruz. İnşallah umduğumuzu verir yoksa artık çiftçiliği bırakacağız" diye konuştu.

Beyaz altın pamukta hasat başladı

Mehmet Akın, Hasat, Adana, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Beyaz altın' pamukta hasat başladı - Son Dakika Ekonomi


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