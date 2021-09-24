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'BEYAZ ALTIN' PAMUKTA HASAT BAŞLADI - Son Dakika

'BEYAZ ALTIN' PAMUKTA HASAT BAŞLADI

24.09.2021 16:51

ANTALYA'da 'beyaz altın' olarak kabul edilen pamuğun hasadı başladı.

ANTALYA'da 'beyaz altın' olarak kabul edilen pamuğun hasadı başladı. Üretici pamuğun veriminden memnun. Bölgeden bu sezon 15-16 bin ton pamuk toplanması bekleniyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde pamuk hasadına başlandı. Serikli üreticiler bu yıl üretimden memnun olurken fiyatında da 8-9 lira olarak açıklanmasını bekliyor. Son 10 yıl öncesine kadar el ile toplanan 'beyaz altın' pamuk, teknolojinin gelişmesiyle birlikte makine ile toplanmaya başlandı. El ile toplanması günler süren pamuğun toplanması bir günde yapılıyor.

Serikli pamuk üreticileri Nuri Küçükkavradım, 1986 yılından beri pamuk ekimi yaptığını, bu yıl 60 dönüm pamuk ektiğini söyledi. Serikli üretici Küçükkavradım, "Ortalama dönümünde 400- 500 kilo hasat elde ettik. Geçtiğimiz yıl Antbirlik pamuk taban fiyatını 4.80 liradan açıklamıştı. Daha sonra bu fiyatın üzerine 1.50 lira daha prim verdi. Devletimizden 1.10 lira destek aldık. Bu yıl havalar iyi geçti. O yüzden pamuğun rekoltesi güzel oldu. Yağmur fazla yağmadığı için pamuğa zarar vermedi" dedi.

Üretici Küçükkavradım, "Bu yıl Antbirlik'ten pamuk üreticileri olarak 8-9 lira fiyat açıklamasını bekliyoruz. Henüz fiyat açıklanmadı" diye konuştu. Serikli pamuk üretici Mustafa Küçükkavradım ise "Yaklaşık 10 dönüm pamuk ektim. 10 yıl önce el ile topladığımız beyaz altını teknolojinin gelişmesi ile birlikte makine ile toplanmaya başladık. Günler süren toplam işlemi artık 1 günde yapılıyor. Hasattan memnunuz" diye konuştu.

Antbirlik, bölgedeki pamuk üreticilerine kendi bünyesinde bulunan 5 adet pamuk toplama makinası ile hizmet veriyor. Antbirlik çiftçiye destek olmak için dışarıda fiyatı dönümünde 300 lira olan toplama ücretini üyelerinden 150 lira olarak alıyor. Hasat parasını da peşin almayarak prim ücretinden kesecek. Antbirlik, pamuk toplama makinalarını Antalya, Aksu, Serik ve Manavgat'taki üyeleri için kullanıyor.

Antalya bölgesinde geçen sezon 45 bin dönüm arazide pamuk ekimi yapıldı. Antbirlik tarafından bu alandan 14 bin ton pamuk alımı gerçekleştirildi. Bu yılda Antbirlik yetkilileri rekoltenin yüksek olmasından dolayı 15-16 bin ton pamuk almayı bekliyor.

'BEYAZ ALTIN' PAMUKTA HASAT BAŞLADI
'BEYAZ ALTIN' PAMUKTA HASAT BAŞLADI
'BEYAZ ALTIN' PAMUKTA HASAT BAŞLADI
'BEYAZ ALTIN' PAMUKTA HASAT BAŞLADI

Antalya, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'BEYAZ ALTIN' PAMUKTA HASAT BAŞLADI - Son Dakika


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