Son Dakika Haberleri: 'Beyaz Altın' Tarlada Kaldı

'Beyaz Altın' Tarlada Kaldı

1 saat önce

Güneydoğu Anadolu Projesi'yle (GAP) sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı her yıl genişleyen ve bölgede 'Beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuk, erken gelen ve ara ara devam eden yağışlar nedeniyle bu yıl üreticisini memnun edemedi.

'Beyaz Altın' Tarlada Kaldı, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Projesi'yle (GAP) sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı her yıl genişleyen ve bölgede 'Beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuk, erken gelen ve ara ara devam eden yağışlar nedeniyle bu yıl üreticisini memnun edemedi. Çiftçi, kredi ile aldığı tohum, gübre ve mazot parasını ödeyemediğini belirterek, devletten destek beklediklerini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk sırada, Harran Ovası olmak üzere ekim ayından itibaren başlayan yağışlar nedeniyle çok sayıda çiftçi, hala ürününü toplayamadı. Hasat için güneşli günleri bekleyen üreticiler, fiyatı düşen ürünün toplanması halinde işçilik parasının ancak çıkarıldığını ifade ediyor.

Türkiye'de üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 50'sinin üretildiği Şanlıurfa'da tarlada kalan pamuk ile ülke ekonomisinin de ciddi anlamda zarara uğradığı belirtildi. Bölgede üretilen pamuğun yüzde 40'nın Harran Ovası'nda halen toplanmadığı bildirildi.

"Pamuk tarlada öldü"

Şanlıurfalı çiftçi Eyüp Demir, üreticiler olarak bir çıkmazda olduklarını aktararak, "Biz çiftçi olarak bu sene mağdur olduğumuz kadar hiçbir zaman mağdur olmadık. Pamuğumuz tarlada, yoğun yağışlardan dolayı aralıksız yağışlardan dolayı toplayamadık. Şimdi tohum parası duruyor, mazot parası duruyor, gübre ve ilaç gibi borçlar bizden isteniyor. Borçlarımızı şu an ödeyemiyoruz. Burada Akçakale'de Harran olarak her bir aile 10-15 kişiliktir. Tek geçim kaynağı ise pamuktur. Pamuğun da hasadında çok geç kalındı. Göründüğü gibi pamuklar halen yerde duruyor. Zaten bu saatten sonra toplanacak pamuk para etmiyor. Normal şartlarda bu pamuğu toplasak dahi masrafını kurtarmıyor. Şu anda bitmiş, tükenmiş durumdayız. Üstelik yerdeki pamuğu fabrika sahipleri de almıyor. Bu pamuk tarlada öldü. Gerçekten ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çiftçiler olarak çıkmazdayız. Yetkililerden istirhamımız bir an önce çiftçilere bir destek çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Ekonomi
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