'BEYAZ ALTIN' TARSUS TOPRAKLARINDA YENİDEN IŞILDIYOR - Son Dakika

ÇUKUROVA yöresiyle özdeşleşmiş, yörenin gelişip kalkınmasında önemli payı olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuk, Tarsus Belediyesi'nin projesi ile Tarsus topraklarında yeniden ışıldamaya başlayacak. Yerli ve milli 3 farklı pamuk tohumunu toprakla buluşturan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yerli tohum seferberliğine ve Tarsus pamuğuna dikkat çekmek için traktör kullandı, toprağı sürdü.

Tarsus Belediyesi, Ata Mirası Projesi kapsamında yöreye özgü çok sayıda sebze ve meyvenin yerli, özgün tohumlarını üreticiyle buluşturdu. Belediyenin arazisine buğday ekerek atalık tohum konusunda farkındalık yarattı. Tohum konusunda uzmanlaşmış kurumlarla işbirliği içinde çalışan Tarsus Belediyesi yerli tohum çalışmalarına, beyaz altın olarak bilinen pamuğu da ekledi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Mahmutağa Mahallesi'nde 6 dönümlük araziye C 92, May 455 ve Ceykot 340 adıyla anılan yerli ve milli pamuk tohumu çeşitleri ekildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da, yerli tohum seferberliğine ve beyaz altın olarak bilinen Tarsus pamuğuna dikkat çekmek için traktör kullandı, toprağı sürdü.

Şimdiye kadar bir yandan üreticiye yerli tohum dağıttıklarını, bir yandan da belediye olarak ekim yaptıklarını ifade eden Başkan Bozdoğan, yerli tohumla buluşturdukları alanların 200 dönüme ulaştığını söyledi. Başkan Bozdoğan, "Bizim değer verdiğimiz şey yerli tohum, ata tohumu. Ata tohumuyla ilgili baştan beri, her safhada özel önem gösterdik. Çiftçimizin hep yanında olduğumuzu göstermek için aslında bunları yapıyoruz çünkü çiftçilerimizin durumu gerçekten iyi değil. Onların alacağı bir üründe en azından katkı verme veya sonucunun iyi olması için belediyenin elinden ne geliyorsa göstermesi gerekiyor. Biz de o konuda destek olacağız" dedi.

Tarsus Belediyesi'nin toprakla buluşturduğu tohumları ıslah eden yüksek ziraat mühendisi Ayten Dolançay da ekim çalışmalarına katıldı.