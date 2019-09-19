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Beyaz altında hasat başladı

1 saat önce

Beyaz altında hasat başladıŞANLIURFA - Türkiye'de üretilen pamuğun önemli bir kısmının karşılandığı 'GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk hasadı startını verdi.

Beyaz altında hasat başladı

ŞANLIURFA - Türkiye'de üretilen pamuğun önemli bir kısmının karşılandığı 'GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk hasadı startını verdi.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, GAP Eylem Planı kapsamında sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretim de katlanıyor. Bu kapsamda ekim alanı her yıl genişleyen ve bölgede beyaz altın olarak adlandırılan pamuk, lifiyle tekstile, yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor.

Tarlalarına pamuk eken çiftçiler, ürünlerinden bereketli bir hasat sezonu geçirmeyi umut ediyor. Pamuk fiyatlarının makul bir sevide olmasının isteyen çiftçiler, bugün tarlada Şanlıurfa Ziraat Odası ev sahipliğinde Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey Mahallesi'nde düzenlenen hasat günü etkinliğinde buluştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıklamalarda bulunduğu hasat günü etkinliğinde çiftçiler, seslerini genel başkan aracılığıyla ilgililere ulaştırmaya çalıştı. Bayraktar, pamuk fiyatlarının bir an önce yükseltilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da etkinlikte yaptığı açıklamada, yakıt, su ve elektrik ücretlerinin çiftçiler için yüksek olduğunu belirterek çiftçiye kolaylık tanınması gerektiğini söyledi.

Bölge çiftçisinin katıldığı hasat günü etkinliğinde, açıklamaların ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, biçerdöverde şoför koltuğuna oturarak hasada start verdi.

Beyaz altında hasat başladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:13 Kaynak: İHA
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