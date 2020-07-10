Beyaz altını artık herkes satamayacak - Son Dakika

Beyaz altını artık herkes satamayacak

Selenyum oranıyla çiftçisinin 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağını artık herkes satamayacak.

Selenyum oranıyla çiftçisinin 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağını artık herkes satamayacak. Taşköprü sarımsağını satmak ve tarlasında üretmek isteyenlere üretim belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

Son Dakika: Danıştay, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik

Dünyada yüzde 7'lik üretim payı ile 6. sırada olan ülkemizin yüzde 25'lik sarımsak ihtiyacını karşılayan Taşköprü'de yıllık 25 bin ton civarında sarımsak üretimi yapılıyor. Bu yüzden Kastamonu Valiliği, Taşköprü Kaymakamlığı, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi tarafından yapılanprotokol kapsamında Coğrafi İşaret Belgeli Taşköprü sarımsağını dikmek isteyenlere belge şartı getirilecek. Tarlasına Dünyaca ün kazanmış, selenyum oranıyla ve 9 aylık raf ömrüyle büyük rağbet gören Taşköprü sarımsağını dikmek isteyenler, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek izin alacak. Aldığı izin ile tarlasına Taşköprü sarımsağı ekecek olan şahsa ise Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Taşköprü sarımsağı üretim belgesi verilecek. Bu belge ile Taşköprü sarımsağı eken çiftçi, hasat yaptıktan sonra pazarda Taşköprü sarımsağı satabilecek. Belgesi olmayanlar ise Taşköprü sarımsağı satamayacak. Bu sayede Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi bulunan Taşköprü sarımsağını hem koruyacak hem de sahteciliğin önüne geçmiş olacak.

"Çiftçilerimizden Taşköprü sarımsağını ekeceğinin teminatını alacağız"

2020 yılı sarımsak hasadımız başladı. Bu yıl 20-25 bin ton arasında hasat yapılmasını bekliyoruz. Bu yıl beklentimiz sarımsağımızın fazla olmasının bu yılki fiyatları düşüreceğine inanıyorum. Ayrıca bu yıl Taşköprü sarımsağıyla ilgili bir çalışmamızda bulunuyor. Sayın Valimizle, İlçe Kaymakamımızla, İl Tarım Müdürlüğümüzle, İlçe Tarım Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz Taşköprü sarımsağını korumak amacıyla sarımsağımızın hem fiyatlarını hem de Coğrafi İşaret Belgesini korumayı amaçlıyoruz. Bu konuda toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda çıkacak karara göre çiftçilerimizin 2021 yılında hasat yapmadan önce İlçe Tarım Müdürlüğümüzden Coğrafi İşaret Belgesi alarak Taşköprü sarımsağını ekeceğinin teminatını alacağız. Çiftçilerimiz, İlçe Tarım Müdürlüğümüzden almış olduğu üretim belgesi ile pazarda Taşköprü sarımsağını satmasını öngörüyoruz. Coğrafi İşaret Belgesini almayan çiftçi, sarımsak pazarında coğrafi işaret belgesi alıp üretim yapanlarla belgesi olmadan üretim yapanların bölümlerini ayıracağız. Yani çiftçi, Gaziantep sarımsağı ektiyse ya da Çin sarımsağı ektiyse, bunu biz buradaki pazarda etiketlendireceğiz. Bunların bizim Taşköprü sarımsağımızın olmadığını, sadece Taşköprü'de üretildiğini, tohumunun Çin sarımsağı ya da Maraş sarımsağı olduğunu, Taşköprü sarımsağını satmak isteyenlerinde Coğrafi İşaret Belgesini almak zorunda olduğunu söyleyeceğiz. Yani belgeli üretim olacak. Çiftçilerimiz, 2021 yılında ekecekleri sarımsakta İlçe Tarım Müdürlüğümüz ekiminden hasadına varana kadar bunu takip ederek pazara öyle sunacak.

"Taşköprü sarımsağı üretimi yapacak çiftçilerimize belge vereceğiz"

Taşköprü sarımsağının satışı noktasında Kastamonu'da da belgeli satış yapılmasını sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Çatal, "Bizim, İl Tarım Müdürlüğümüzle ve Kastamonu Belediyemizle bu konuda protokol yapacağız. Bizler, üretim yapan çiftçilerimizin ellerine belge vereceğiz. Bu belge olduğu zaman çiftçimiz, bu belgeyi toptancılara da çoğaltarak verebilecek. Benim üretim yaptığım Taşköprü sarımsağıyla ilgili üretim belgem bulunuyor diyebilecek. Kastamonu'da da bunu satarken kimden aldıysa bu Coğrafi İşaret Belgesini İl Belediyemizle birlikte koordineli çalışarak satan kişi belgesini rahatlıkla tezgahına koyabilecek" diye konuştu.

"Taşköprü sarımsağı 15 çeşittir, hepsine tescil belgesi alacağız"

Taşköprü'de sadece Taşköprü sarımsağının ekilmediğini aynı zamanda Çin, Gaziantep veya Kahramanmaraş gibi sarımsaklarında ekildiğine dikkat çeken Başkan Çatal, "Bizim sarımsağımızın 9 ay veya 10 ay raf ömrü bulunuyor. Çiftçilerimizde bu 3-4 aylık arada kalan dönemi değerlendirmek için erken tohum dediğimiz sarımsaklardan ekiyor. Yani Kahramanmaraş, Çin veya Gaziantep sarımsağından ekiyor. Bunları tarlasına ektikten sonra aradaki 3-4 aylık boşluğu da kurtarmaya çalışıyor. Ama bu da bizim Taşköprü sarımsağımıza ne yazık ki zarar veriyor. Bu da sarımsağımızın kalitesini ister istemez düşürmüş oluyor. Burada çiftçimiz tarlasına ekiyor ama İl dışına çıktığında Taşköprü sarımsağı diye satıyor. Ama kalitesi aynı değil, Taşköprü sarımsağı diye yine de satıyor. Bu da bizim Coğrafi İşaret Belgemize, kalitemize zarar veriyor. Birde Taşköprü sarımsağı 1 çeşit değil, 15 çeşittir. Biz, 2020 yılı döneminde 1,5 dönüm arazide 15 çeşit Taşköprü sarımsağı ektik. Bizler, Allah izin verirse bunların da tescil belgelerini alacağız. Bu sayede Taşköprü sarımsağı tek çeşit tescilli olmayacak, 15 çeşit tescilli Taşköprü sarımsağımız olacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan Temmuz ayının ilk haftasında hasadına başlanılan Taşköprü sarımsağı, hasat döneminin bitmesinin ardından mahsullerini tarlada 10 gün kadar kuruması için bekletecekler. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz altını artık herkes satamayacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:31 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Son Dakika: Danıştay, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti
16:01
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
15:43
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
15:29
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
15:01
TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçına hakem Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı atadı
14:57
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 16:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz altını artık herkes satamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]