Beyaz aslan Pamuk'un ABD Başkanı tahmini: Joe Biden - Son Dakika

Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan Pamuk, bugün gerçekleşecek ABD başkanlık seçimi için tahminde bulundu. Beyaz aslanın tahmini Demokrat Parti'den Joe Biden oldu.

Dünyanın yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimleri bugün yapılacak. Seçimlerden ise ya Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump ya da rakibi Demokrat Parti'den Joe Biden galip çıkacak. 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda maçların sonucunu önceden bilmesiyle ünlenen kahin ahtapot Paul gibi; Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan 1,5 yaşındaki Pamuk da ABD başkanlık seçimleri ile ilgili tahminde bulundu. Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ta rengarenk hazırlanan ve içinde tavuk parçaları bulunan kutularda T ve B harfleri yer aldı. T harfli kutu Donald Trump'ı, B harfli kutu ise Joe Biden'ı temsil etti. Öncesinde de eğitmenleri tarafından tahminde bulundurulan beyaz aslan Pamuk'un kutulara verdiği tepkiler renkli görüntülere sahne oldu. Pamuk, 2020 ABD Başkanı tahminini Joe Biden'den yana kullandı.

PAMUK, 'KAHİN' ASLAN OLMAYA ADAY

Bugün gerçekleşecek seçim için beyaz aslan Pamuk'a tahminde bulunma şansı verdiklerini dile getiren Aslan Park'ta Sorumlu Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, "Kutuların içine eşit miktarda tavuk koyduk. Aslanımız 'B' harfli kutuyu tercih etti. Pamuk'un tahmini Joe Biden oldu. Doğru mu tahmin etmiş göreceğiz, bunu merakla bekliyoruz. Pamuk kahin olmaya aday. Bu ilk denememiz oldu. Daha önce de farklı denemeler yaptırıyorduk. Bazılarında tahminleri doğru olmuştu. Daha önce de aynı kutulara farklı şeyler koyup neyi seçeceğini denedik. Aslanlara tavuk ve kırmızı et veriyoruz ve Pamuk tavuğu daha çok seviyor. Kokularını almayacak şekilde kutulara kırmızı et ve tavuk koyduğumuzda her zaman tavuğu tercih etti. Bu sefer de aynı miktarda tavuk koyduk, bu seçimi bilirse Pamuk'un ilki olacak" diye konuştu.