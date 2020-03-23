Beyaz Baretliler'den İdlib'de koronavirüsle mücadeleye destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Baretliler'den İdlib'de koronavirüsle mücadeleye destek çağrısı - Son Dakika

Beyaz Baretliler'den İdlib'de koronavirüsle mücadeleye destek çağrısı

6 saat önce

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İdlib'de dezenfeksiyon çalışması başlatırken, gönüllüler Dünya Sağlık Örgütü'nden yardım talebinde bulundu.

Beyaz Baretliler'den İdlib'de koronavirüsle mücadeleye destek çağrısı, System.String[]

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İdlib'de dezenfeksiyon çalışması başlatırken, gönüllüler Dünya Sağlık Örgütü'nden yardım talebinde bulundu.

Sivil Savunma ekipleri Kovid-19 ile mücadele için yoğun nüfusun yaşadığı İdlib kent merkezinde hijyen seferberliği başlattı.

İdlib kent merkezindeki en canlı noktalardan saat kulesi kavşağı, 30. cadde, Kusur ile Cela caddelerinde geniş çaplı dezenfeksiyon yapılıyor.

Sivil Savunma gönüllüsü Firas Halife AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul, kreş, cami ve üniversitelerde söz konusu çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Gelecek hafta çalışmanın Suriye- Türkiye sınır hattındaki çadır kamplarda devam edeceğini anlatan Halife, şöyle devam etti:

"Sağlık sektörü gelişmiş ülkeler, zor şartlarda virüse göğüs germeye çalışırken yoğun bir nüfusun yaşadığı, yüz ölçümü açısından ise küçük İdlib'de, sağlık altyapısının çok kötü olması nedeniyle çok güçlü önlemler almamız gerekiyor."

Halife, "Virüs için tespit kitleri bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne kurtarılmış bölgelerde bulunan sivillere yardım ve destek çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

İdlib'de durum

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib'in kent merkezi ve çevre ilçelerinin nüfusu, 1 milyon 450 bindi. Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son dönemdeki saldırıları nedeniyle, hem İdlib genelinden kent merkezine, hem de merkezden kuzeye doğru göç meydana gelmişti.

Rejim ve destekçilerinin Mayıs 2019'dan itibaren düzenlediği saldırılarda, İdlib'in önemli ilçeleri rejimin eline geçerken, Ocak 2019'dan bu yana 2 milyona yakın sivil yerinden edildi ve 17 Eylül 2018'den (ateşkes için Soçi mutabakatı) bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil can verdi.


Esed rejimi ilk vakayı açıklamıştı

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın dünkü haberine göre, rejimin Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:24 Kaynak: AA

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