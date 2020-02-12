Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı - Son Dakika Dünya

Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı

6 saat önce

Çatışmaların devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde çok sayıda füze sivillerin yaşadığı binalara ve bölgelere isabet etti

Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı, System.String[]

Çatışmaların devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde çok sayıda füze sivillerin yaşadığı binalara ve bölgelere isabet etti.


İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) son raporlarına göre bölgede, 6'sı çocuk olmak üzere en az 12 sivil hayatını kaybetti. SOHR ayrıca en az 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:00 
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