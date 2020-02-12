Son Dakika › Dünya › Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı - Son Dakika Dünya
Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı
6 saat önce
Çatışmaların devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde çok sayıda füze sivillerin yaşadığı binalara ve bölgelere isabet etti
Çatışmaların devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde çok sayıda füze sivillerin yaşadığı binalara ve bölgelere isabet etti.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) son raporlarına göre bölgede, 6'sı çocuk olmak üzere en az 12 sivil hayatını kaybetti. SOHR ayrıca en az 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:00
Son Dakika Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti