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Beyaz Baretliler, İdlib'de hava saldırısına hedef olan çocukların görüntülerini yayınladı
7 saat önce
Çatışmaların devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde çok sayıda füze sivillerin yaşadığı binalara ve bölgelere isabet ettiView on euronews.
Çatışmaların devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde çok sayıda füze sivillerin yaşadığı binalara ve bölgelere isabet ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:03
Son Dakika Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı