Beyaz baston eğitimiyle

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin başlattığı program kapsamında bağımsız hareket ve beyaz baston kullanımı eğitimi alan görme engelliler "güvenle" hareket edebilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Sümerpark Ortak Yaşam Alanında düzenlenen programa katılan görme engellilere bir ay sürecek eğitimde, toplum ve çevreye uyumun sağlanması, tehlikelerden korunma, zihinsel harita yönteminin geliştirilmesi, evde ve trafikte hareket edebilme kabiliyeti, iki nokta arasında kolay ve tehlikesiz ulaşım, bastonlu veya bastonsuz olarak bina içi ya da dışında serbest dolaşabilme yeteneğinin geliştirilmesi öğretiliyor.

Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulunda görevli görme engelliler özel eğitim öğretmeni Mehmet Nayim Akdoğan tarafından teorik olarak verilen eğitimde açık alanda, dar bölgelerde nasıl bastonsuz hareket edileceği, arama ve yön bulma teknikleri ile bastonla çevreyi kontrol etme yöntemleri engellilere aktarılıyor.

"Eğitimle, hayatları daha rahat ve yaşanabilir hale gelecek"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Erol Kaplan, AA muhabirine, engellilere özel ücretsiz kurs açtıklarını, sosyal aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

Görme engellilerin bağımsız hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim çalışması başlattıklarını kaydeden Kaplan, eğitimin amacının görme engellilerin hayatlarını daha rahat sürdürebilmelerini sağlamak olduğunu aktardı.

Eğitim kapsamında görme engellilere beyaz baston da hediye ettiklerini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"Beyaz baston kullanamayan, kullanmasını bilmeyen veya az bilen görme engelli vatandaşlarımıza bu eğitimi veriyoruz. Görme engelliler beyaz bastonla yönlerini daha rahat bulabiliyorlar. Beyaz baston onlar için hayati bir öneme sahip. Eğitimle, hayatları daha rahat ve yaşanabilir hale gelecek. Onların bir yerlere çarpmaması ve rahat dolaşabilmesi açısından bu eğitim önemli. Şu an 17 görme engelli bu eğitimi alıyor."

Öğretmen Akdoğan da Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışmaya gönüllü olarak katıldığını, görme engellilere bağımsız hareket etmelerini sağlamaya yönelik eğitim verdiğini söyledi.

Beyaz bastonu tanıttığını, kullanımını uygulamalı olarak gösterdiğini anlatan Akdoğan, "Görme engelli bireyin bağımsız hareketi için beyaz baston çok önemli. Kullanımına yönelik de eğitim alınması gerekiyor." dedi.

"Eğitimle daha pratik hareket etmeyi öğrendik"

Suriye'den gelen iki çocuk annesi Niroz Khlil, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 7 yıl önce görme yetisini yüzde 90 yitirdiğini belirterek, sadece bir ışık şeklinde görebildiğini aktardı.

Beyaz bastonun hayatının temeli olduğuna işaret eden Khlil, beyaz baston olmadan hareket edemediğini belirtti.

Khlil, "Beyaz baston olmadan hiçbir yere gidemem. Eğitimle beyaz bastonu nasıl pratik kullanacağımıza yönelik eğitim alıyoruz. Eğitimle daha pratik hareket etmeyi öğrendik. Beyaz baston bize özgür hareket alanı yarattı. Zaten dışarıda kaldırım işgalinden dolayı çok engel var." diye konuştu.

"Artık daha rahat yürüyeceğim"

Selin Durmuş ise daha önce beyaz baston kullanmadığını, bu nedenle dışarıya çıkarken çok zorlandığını anlatarak, dışarı çıkmak için ailesinden destek almak zorunda kaldığını kaydetti.

Bugüne kadar yaşadığı zorluklara değinen Durmuş, "Aldığım eğitimle artık beyaz bastonla dışarıya çıkabileceğim. Bu eğitimden sonra beyaz baston kullanmaya başlayacağım. Dışarıda beyaz bastonumu kullanacağım. Artık daha rahat yürüyeceğim." ifadelerini kullandı.

Beyaz bastonla eğitim sayesinde tanıştı

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle görme kaybı yaşadığını aktaran Deniz Asel, daha önce beyaz baston kullanmadığını, hatta beyaz bastonun ne olduğunu dahi bilmediğini söyledi.

Eğitimi düzenleyen yetkililere teşekkür eden Asel, "Bize bu imkanı sağladığı için devletimize de teşekkürler. Artık kendi başıma gezebileceğim. Daha önce evden çıkamıyordum. Eğitimden sonra çok rahatladım. Artık beyaz bastonla daha özgür olacağım." şeklinde konuştu.