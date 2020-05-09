Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğinden

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Sekreteri Mehmet Kahramanoğulları, engelliliğin "korunmaya muhtaçlık" olarak algılanmaması gerektiğini bildirdi.

Kahramanoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye nüfusunun 9 milyonuna yakınının engelli bireylerden oluştuğunu belirtti.

Teknoloji ve bilim ne kadar gelişse de doğal yaşayamama, popülasyondaki bozuklukların, engelli nüfusunun hızla ve çeşitlenerek artmasına neden olduğuna değinen Kahramanoğulları, engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkati çekmek için 1966'dan bu yana BM'ye üye 156 ülkede 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olarak anıldığını kaydetti.

Kahramanoğulları, 1988'de kurulan derneklerinin görme engellilerin eğitim, istihdam, erişilebilirlik ve sosyal sorunlarına dikkati çekmek için faaliyetler düzenlediğini belirterek, şöyle aktardı:

"Şatlar ne olursa olsun, engelliler de herkes kadar toplumun yararlandığı tüm olanaklardan bağımsızca yararlanabilmelidir. Bu ancak ulusal ve bölgesel çalışmalarla, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu desteğiyle sağlanabilir. Engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrelerinin, toplumun, kısacası tüm insanlığın ortak sorunudur. Engellilik 'korunmaya muhtaçlık' olarak algılanmamalı, onlarla paylaşılacak bir dünyanın varlığından haberdar olunmalıdır."