Son Dakika Haberleri: Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

2 saat önce

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri, görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için gözlerine bandaj takarak toplantıya katıldı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası, System.String[]
AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri, görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için gözlerine bandaj takarak toplantıya katıldı.

AK Parti Fatih İlçe Başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, gözlerine siyah bandaj takarak katıldıkları toplantıda, görme engellilerin sıkıntılarına dikkat çekmek istedi.

Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sefa Dönmez, görme engelli vatandaşların ne hissettiğini anlamaya ve onlarla empati kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Dönmez, görme engellilerin hayatta birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görme engeli, doğuştan gelebileceği gibi daha sonra hastalık ya da kazalar sonucu da oluşabilir. Bir gün bizim de başımıza gelebileceğinin farkında olarak görme engelli bireylerin hayatlarına bir engel de biz olmamak için sorunlara dikkat çekmemiz gerektirdiğinin farkına varmalıyız. Arkadaşlarıma gerçekleştirdikleri farkındalık etkinliği için teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:25 Kaynak: AA

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