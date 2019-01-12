Mersin
İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası
dolayısıyla görme engelli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toros Devlet Hastanesinde düzenlenen programa kentte görev yapan görme engelli sağlık çalışanları, müdürlük yetkilileri ve hastane yöneticileri katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçacı, esas engellerin insanların engellilere bakış açısında olduğunu belirtti.
Engellilere imkan tanındığında her şeyin üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip olduklarını aktaran Bahçacı, şunları kaydetti:
"Toplumda sağlıklı olan her bir bireyin bir engelli adayı olduğumuzu unutmamız gerekiyor. Engelli kişiler eve kapanmak yerine sosyal hayata ve iş hayatına katılmalıdır. Devletimiz yaptığı düzenlemelerle engelli istihdamında önemli mesafeler kat edildi. Sağlık Bakanlığı
olarak yeni yapılan sağlık tesislerinde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Mevcut sağlık tesislerinde düzenlemeler yapıyoruz."
Bahçacı, daha sonra Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesini de ziyaret etti.