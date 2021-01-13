Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altnokta Körler Derneği ve Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ziyarette dernek üyeleriyle sohbet etti, engelsiz bir Niğde için yapılan ve yapılması planlanan projeleri görüştü.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, herkesin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Engelli vatandaşların kendilerini sosyal yaşamdan soyutlamaması için önce zihinlerdeki engellerin kalkması gerektiğine dikkati çeken Şimşek, "Bu başarıldığında diğer engeller zaten ortadan kalkacaktır. Hepimizin bildiği üzere devletimiz ve hükümetimiz, son yıllarda sosyal devlet olmanın gereği olarak engelli vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu olması için çok önemli çalışmalar yürütüyor. Valiliğimiz koordinesinde belediyemiz ve diğer kurumlarımızla ilimizde de güzel çalışmalara imza atıldı. İnşallah yapılan çalışmalar meyvelerini kısa zamanda verecektir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 60 görme engelli vatandaşa beyaz baston hediye ettiklerine işaret etti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalıştıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu beyaz bastonlar hayatınızı daha çok kolaylaştıracak. Sizin düşmenize, yaralanmanıza, çarpmanıza engel olarak sizlere konfor sağlayacak. En önemlisi de sizlerin özgür bir şekilde hareket etmenizde önemli rol oynayacak. Sizin yaşamınızı kolaylaştırmak adına bizler de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları biliyoruz. Bu anlamda elimizden gelen desteği yapmaya devam edeceğiz. Bizler gerek bireysel gerekse kurumsal olarak sadece bu hafta değil, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Yeni yaptığımız ya da revize ettiğimiz yollarımızı, kaldırımlarımızı özellikle sizin kullanabilmeniz için gereken özeni gösterdiğimizi belirtmek istiyorum. Şehre kazandırdığımız her yatırımda önceliğimiz siz oluyor, sizleri düşünerek şekillendiriyoruz."