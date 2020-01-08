Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlandı

6 saat önce

Gaziantep GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Gaziantep GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Okulun konferans salonunda Türk Kızılay Gaziantep Şubesinin desteğiyle düzenlenen programda konuşan GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, 7-14 Ocak tarihleri arasının Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Haftanın farkındalık oluşturulmasına vesile olmasını dileyen Yıldız, Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan ve İdlib'den göç etmek zorunda kalan sivillere Türk Kızılayı tarafından yapılan yardımların önemine işaret etti.

Devletin genelde engelliler, özelde de görme engellilerle ilgili son yıllarda çok önemli hizmetler yaptığını, engellilerin toplumla bütünleşmesi yönünde adımlar attığını kaydeden Yıldız, "Ülkemizde engellilerin eğitimi, sağlığı, bakımı, rehabilitasyonu, istihdamı, teknolojik gelişmeleri, hepsi ile ilgili o kadar gelişmeler oldu ki Rabbime hamd ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım da okula geldiğinde okul müdürünün ve öğretmenlerin de görme engelli olduğunu bilmediğini, gelip gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Müdürümüzün ve öğretmenlerimizin dahi görme engelli olduğunu görünce, eğitime sundukları katkıyı görünce mutluluk duydum. Bu açıdan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Gönülde ve kalpte engelli olmamak en önemlisi. Biz de bu toplumdaki görme engellilerin her türlü yardımına hazırız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engeliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi ise engellilerin fırsat verilmesi halinde her şeyi yapabileceğini anlattı.

Konuşmaların ardından okulda düzenlenen İstiklal Marşı'nı bağlama ile çalma yarışmasında birinci olan Selin Bülbül, ikinci Yunus Nacioğlu ve üçüncülüğü alan Mehmet Hakim Hikmet Deveciler'e Türk Kızılay Gaziantep Şubesi ve Körlere Eğitim Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesince çeşitli hediyeler verildi.

Öğrenciler etkinlikte şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Saz çalıp türküler seslendiren görme engelli öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlandı

Engelliler Haftası, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:33 Kaynak: AA
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