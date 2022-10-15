AFYONKARAHİSAR - Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü

Afyonkarahisar'da "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İmaret Camisi önünden Zafer Meydanına kadar düzenlenen yürüyüşe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaya, yürüyüşün ardından gazetecilere, kaldırımlardaki sarı çizgilerin toplumun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi.

Sarı yollar konusunda toplumsal bilincin önemine dikkat çeken Kaya,"Sarı çizgilerin ve kaldırım çıkışlarına araç parkı yapılmamasını istiyoruz. Bizim için önemsiz olan bazı hareketler, bazıları için hayati önem taşıyor alabiliyor." ifadesini kullandı.

Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan'da kent içinde yapılacak düzenlemelerle ilgili kendileriyle istişare edilmesi çağrısında bulundu.

Etkinlik kapsamında Afyonkarahisar Güçlü Kadınlar Derneği ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canser Kuzu da görme engellilere beyaz baston hediye etti.