Beyaz bayrak ve altın makasta işletme sayıları artıyor

Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan Beyaz Bayrak ve Altın Makas projelerinde kriterleri yerine getiren 3 işletmeye daha sertifikaları takdim edildi. İşletme sahiplerine sertifikalarını takdim eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Zabıta Müdürlüğü tarafından başlatılan ve işletmelerde sağlık, hijyen ile kalite standartlarını baz alan Beyaz Bayrak ve Altın Makas projesinde her geçen gün işletme sayısı artıyor. Belirlenen kriterleri yerine getiren iki restoran ile bir kuaför için sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Başkan Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezif Kayalar ve işletme sahiplerinin katıldığı programda, Başkan Canpolat işletme sahiplerine beyaz bayrak, altın makas, sertifika, Türk Bayrağı ve flamalarını takdim etti.

İlçede kalite standartları ve potansiyeli arttırma adına böyle bir projeye imza attıklarını aktaran Başkan Canpolat yaptığı açıklamada, "Haliliye Belediyesi olarak ilçemizde bulunan işletmelerin gerekli hijyen kurallarına ve çeşitli şartları yerine getirmeleri mütekabilinde, bir beyaz bayrak uygulaması başlatmıştık. Bu işyeri güvenlidir, burada tüm standartlar yerine getirilmiştir ayrıca bu standartların üzerinde bir işçilik sergilemelerinden dolayı Haliliye Belediyesi olarak bu müesseselerin beyaz bayrak ile ödüllendirip tescilliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bazı işletmelerimiz bizlerden beyaz bayraklarını alıp tescillenmişti. Şu anda da iki restoran bizlerden beyaz bayrak uygulaması çerçevesinde ilgili kriterlerini yerine getirerek bu hakkı elde etmişlerdir. Ben kendilerini tebrik ediyorum, bu işletmelerimiz de vatandaşlarımız güvenle zamanlarını geçirip yemek yiyebilirler. Amacımız hedefimiz bu işletmelerin sayılarının artması, Şanlıurfa'da konfor seviyesinin artmasını, kalitenin yükselmesini istiyoruz. Yine diğer bir uygulamamız olan altın makas uygulaması. Bununla da Berberler ve Kuaförler Derneğimiz ile birlikte çalışıyoruz. Bir kuaför bu şartları yerine getirdiği için bugün itibari ile bizlerden altın makas bayrağını aldılar. Geçtiğimiz günlerde de berber ve kuaför arkadaşlarımıza altın makas sertifikalarını takdim etmiştik. Uygulamamız berber ve kuaförler açısından devam edecek. Bir taraftan fırınlara, diğer taraftan altın şiş ile ocakbaşı işletmelerine denetimlerimiz devam ediyor. Şehrimizdeki farkındalığı arttırmak gelen turistleri ve yerli vatandaşlarımızı daha iyi ağırlayabilmek ve seviye yükseltebilmek adına Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. Destek sağlayan ilgi gösteren ve bu uygulamadan faydalanan başta işletme sahiplerimiz, buradaki hazirun olmak üzere şu anda da belgeleri almak için uğraş sarf eden değerli işletmeci kardeşlerime başarılar diliyorum saygılarımı arz ediyorum" diye konuştu.

İşletme sahipleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ŞANLIURFA