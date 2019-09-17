Son Dakika Haberleri: "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu" okul projeleri
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"Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu" okul projeleri

1 saat önce

Muş'ta 154 okula "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu" sertifikaları verildi.

Muş'ta 154 okula "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu" sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle uygulanan "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında Muş'ta belirlenen şartları yerine getiren okullara sertifikaları verildi.

Öğretmenevi'ndeki törende "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" sertifikalarının verilmesinin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, kentte 716 okul bulunduğunu, bunlardan 113'ünün "Beyaz Bayrak", 41'inin ise "Beslenme Dostu" okul sertifikası aldığını söyledi.

Bu rakamın yeterli olmadığını ve bu yıl için okul müdürleri ile beraber bir hedef belirlediklerini ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Bir defa okullarımızın yüzde 90'nı beyaz bayrak için mücadele edecek ve başvuracak. Bunlar inşallah büyük bir kısımda beyaz bayrak alacak. Beyaz bayrak alan okullarımızın hepsi besleme dostu okul olmaya adaylar. İnşallah hepsi bu başarıyı gösterecek. Projenin amacı öğrenci ve öğretmenlerimiz okullarını sahiplensin, temiz tutsun. Beslenme dostu okul projesi de çok önemli. Obezitenin gittikçe artığı bir toplumda ve dünyada, öğrencilerimizi doğru beslenmeye yönlendirmeyi arzu ediyoruz."

Törene, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Kenan Akpolat, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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