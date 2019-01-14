Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul" Projesi

Trabzon'da, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projesini yürüten okullara sertifikaları verildi.

Trabzon'da, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projesini yürüten okullara sertifikaları verildi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ülkenin ve devletin geleceği açısından en büyük unsurların başında sağlık alanının geldiğini söyledi.



Uygulanan projenin çocuklar ve gelecek nesiller için çok önemli olduğuna işaret eden Vali Ustaoğlu, "Sağlık sektöründe çok büyük bir bütçemiz var. Toplumun geleceği açısından ülkemizi ve toplumumuzu tehdit eden unsurların başında sağlıksız beslenme geliyor. Başta koruyucu sağlık dediğimiz hizmetlerden olan sağlıklı beslenmeyi çocuklarımıza aşılarsak ileriki yıllarda yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmiş oluruz." ifadelerini kullandı.



Vali Ustaoğlu, sağlık alanında cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarının gerçekleştirildiğine değinerek, şunları kaydetti:



"İleriki yaşlarda birçok alanda sağlıkla ilgili problemler meydana geliyor. Biz çocuklarımızın sağlıklı beslenme noktasında alması gerekeni vermek için ısrarla gayretle elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İlimizde bu noktada okullarımızda 372'si beyaz bayraklı olup bunlardan 120'si de Beslenme Dostu Okul olmaya hak kazanmıştır. Bu tabii ki güzel bir rakam ama yetmez. Bu rakamı daha da ileriye yükseltme adına hepimizin üzerine düşen ciddi görevler var. Sağlıklı nesiller yetiştirme açısından ülkemizin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Onları geleceğin Türkiye'sine hazırlamak adına usanmadan yılmadan bu konunun üzerinde duracağız."



Konuşmaların ardından projede yer alan okul müdürlerine Vali Ustaoğlu tarafından sertifikaları sunuldu.

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