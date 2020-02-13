"Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi" sertifikaları hak eden okullara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi' sertifikaları hak eden okullara verildi - Son Dakika

"Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi" sertifikaları hak eden okullara verildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Devrek ve Gökçebey'de dahil olmak üzere 14 okul beyaz bayrak, 27 okul beslenme dostu okul sertifikası aldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Devrek ve Gökçebey'de dahil olmak üzere 14 okul beyaz bayrak, 27 okul beslenme dostu okul sertifikası aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi " çerçevesinde 3 yıl süreli sertifika almaya hak kazanan okulların ve kurumların sertifika töreni gerçekleşti. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülfer Çetin, Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Selim Aydın, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Türk, Zonguldak Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Eryiğit, Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Devrek Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Gökçebey Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş ve okul müdürleri katıldı.


Sertifika programında açılış konuşmasını Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Türk ve Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptı.


"Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi Protokolü" çerçevesinde gerçekleşen sertifika töreninde protokol tarafından okul müdürlerine sertifikaları verildi. - ZONGULDAK

Gökçebey, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Okul müdürü, 13 yaşındaki öğrencinin suratına uçan tekme attı Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.9'la sallandı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:24:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi" sertifikaları hak eden okullara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]