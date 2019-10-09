'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifikaları dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul' programı kapsamında Pursaklar'da sertifika almaya hak kazanan okullara törenle ödülleri verildi.



Saray Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Pursaklar'daki özel ve devlet okullarının müdürleri katıldı. Ödül töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Denetimleri geçerek 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası' almaya hak kazanan okulları tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA