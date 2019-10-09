Son Dakika Haberleri: 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifikaları dağıtıldı
Son Dakika Güncel 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifikaları dağıtıldı

'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifikaları dağıtıldı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul' programı kapsamında Pursaklar'da sertifika almaya hak kazanan okullara törenle ödülleri verildi.

'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifikaları dağıtıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul' programı kapsamında Pursaklar'da sertifika almaya hak kazanan okullara törenle ödülleri verildi.


Saray Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Pursaklar'daki özel ve devlet okullarının müdürleri katıldı. Ödül töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Denetimleri geçerek 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası' almaya hak kazanan okulları tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
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