Beyaz Bir Sayfam İçin El Ele" Projesi

Adalet Bakanlığı
'na bağlı Düzce
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında hazırlanan "Beyaz bir sayfam için el ele' Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Düzce 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa, Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik
, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar, Düzce Denetimli Serbestlik Müdürü İlker Öcal, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit
ve yükümlüler katıldı.
Programda konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yükümlülerin rehabilitasyonu, topluma kazandırılması için çalışmaların sürekli olarak devam ettiğini söyledi.
Çalışmaların kurum iş birlikleri ile sürdürüldüğünü anlatan Dağlı, şöyle konuştu:
"Bu arkadaşlarımızı rehabilite etmek hepimizin görevidir. Bu toplumun görevidir, bu çalışmalar kurumlarımızın yardımı ve desteğiyle yapılmaya devam edilecek. Bu manada kurumlarımızın iş birliği çok güzel, yakın çalışıyoruz, güzel bir sinerji oluştu. İnşallah bundan sonra da bu çalışmaları devam ettireceğiz."
Dağlı, yükümlüler konusunda yapılan projelerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
Düzce Denetimli Serbestlik Müdürü İlker Öcal da, yükümlülerin hayata adapte edilmesi için çalışmalarını kurum iş birlikleri ile sürdürdüklerini ifade etti.
Yükümlüler ile proje kapsamında çalışma yaptıklarını aktaran Öcal, "Kasım ayında başlayan bu proje ile 40 cami, 35 okulumuzun temizliği yapıldı. Bir okulumuzun bahçesine de 20 adet ceviz fidanı dikildi. Yarıyıl tatili süresince Denetimli Serbestlik Müdürlükleriyle Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde kamu yararına çalışan yükümlülerin toplu olarak okullarda çalıştırılacak. Bu iş birliği neticesinde yarı yıl tatili süresince 10 tane okulumuzun temizliğine 20 yükümlümüz yapacak." ifadelerinde bulundu.