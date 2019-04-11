Beyaz Çekirdeğe Dikkat Çekmek İçin Ücretsiz Çekirdek Dağıttılar

Beyaz çekirdeğe dikkat çekmek için ücretsiz çekirdek dağıttılar 'Tavas'ın İncisi' beyaz ay çekirdeğini ücretsiz dağıttılarDENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde 1500 üreticinin oluşturduğu Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, beyaz ay çekirdeğin tüketimini arttırmak için ücretsiz 1,5 yon...

Beyaz çekirdeğe dikkat çekmek için ücretsiz çekirdek dağıttılar

'Tavas'ın İncisi' beyaz ay çekirdeğini ücretsiz dağıttılar



DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde 1500 üreticinin oluşturduğu Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, beyaz ay çekirdeğin tüketimini arttırmak için ücretsiz 1,5 yon çekirdek dağıttılar. Kentin en işlek 4 noktasında yapılan dağıtıma vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çin'den ithal edilen siyah ay çekirdeğine karşı Türkiye'de üretimi yapılan beyaz çekirdeğin tüketimini arttırmak için atağa geçen Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu ilginç bir uygulama yaparak Çınar Meydanı başta olmak üzere kentin 4 noktasında paketlere halinde ücretsiz çekirdek dağıtımı yaptılar. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtım esnasında, çekirdek paketlerini almak için bazı vatandaşlar adeta bir birleri ile yarıştı. Grup üyeleri 'Tavas'ın İncisi' ismini verdikleri beyaz ay çekirdeğinin tüketiminin arttırılmasına yönelik, siyah ay çekirdeğine karşı yaptıkları bu tanıtım atağı vatandaşlardan da destek gördü.

"Son 1 yılda siyah çekirdek yüzünden bazı sıkıntılar yaşıyoruz"

Grup üyeleri adına yazılı bir açıklama yapan çekirdek üreticisi İsmail Şardaş ise vatandaşları yerli ürün olan beyaz çekirdek tüketmeye davet etti. Sardaş, "Tavas Ovamızda 25 bin dekarlık alanda 15 bin tonluk bir beyaz ay çekirdeği üretmekteyiz. Biz üretici çiftçiler olarak bu konuda yaklaşık 20 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Biz çiftçiler gurubu olarak siyah ithal çekirdeğe karşı Tavas'ın, Türkiye'de kabul görmüş kaliteli ve damak tadı düzgün beyaz çekirdeğimizi vatandaşlarımıza tanıtma derdindeyiz. Dünyada beyaz ay çekirdeği üretimi sadece Türkiye'de yapılmakta ve Tavas'ta yetiştirdiğimiz çekirdeğimizde son 2 yılda kendini tanıtmış durumda. Damak tadıyla da bütün vatandaşlarımızın gönlünü kazanmış durumda. Biz çiftçiler olarak son 1 yılda siyah çekirdek yüzünden bazı sıkıntılar yaşıyoruz ve pazarlama alanında sorunlar yaşıyoruz. Bu etkinliği de beyaz ay çekirdeği üretimini arttırmak için yaptık" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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