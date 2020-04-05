'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı - Son Dakika

'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı

6 saat önce

'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Pamukkale Travertenlerinin nasıl oluştuğunu uzmanı açıkladı Denizli'de görenleri kendine hayran bırakan eşsiz güzellikteki dünyaca ünlü travertenlerin oluşumunu İhlas Haber...

'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Pamukkale Travertenlerinin nasıl oluştuğunu uzmanı açıkladı

DENİZLİ - Denizli'de görenleri kendine hayran bırakan eşsiz güzellikteki dünyaca ünlü travertenlerin oluşumunu İhlas Haber Ajansı muhabirleri araştırdı. Nasıl oluştuğu konusunda bir çok kişinin bilgisi olmadığı 'Pamukkale Travertenleri'nin meydana gelme sürecini Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz açıkladı.

Pamukkale Travertenleri, UNESCO dünya mirasları listesine giren 18 yerden biri olma özelliği taşıyor. 'Beyaz Cennet' olarak anılan bu doğa harikası yaklaşık bin yıldır kaplıca hizmeti verdiği öğrenildi. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği travertenler, 50 metre yüksekliğinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 250-600 metre genişliği sahip. Travertenlerin oluşumu ile iglili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Semiz, travertenlerin oluşumunu termal suların sağladığı kaydederken, bölgede 33-100 derece sıcaklık aralıklarında yaklaşık 17 adet sıcak su kaynağı bulunduğu ifade etti. Termal suyun kaynaklarından çıktıktan sonra travertenlerin bulunduğu alana kadar geldiğini aktaran Semiz, suyun travertenlerin katlarında çökelmeye neden olduğu vurguladı. Semiz, suyun içerisinde bulunan bol miktardaki kalsiyum hidrokarbonat kaynaktan çıktıktan sonra oksijen ile temas ederek çözülmeye başladığı, temas esnasında karbondioksit ve karbon monoksit buharlaşırken geriye kalan kalsiyum karbonat ise çökelerek zaman içerisinde kaya formuna girdiğini dile getirdi.

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı olan Doç. Dr. Barış Semiz, "Pamukkale traverten oluşumları kalsiyum karbonat çökelimlerdir. Yani suların içerisinde ki zengin olan kalsiyum karbonatın kimyasal tepkimesi sonucunda suyun karbondioksitin çıkarması sonucunda ki çökelme şeklinde tanımayabiliriz bu travertenleri ve bu travertenlerin oluşum süreçlerinde birçok etken vardır. Suyun sıcaklığı onun üzerinde ki insan etkisi bitki etkisi biyolojik etki birçok etki bunun oluşum sürecine etki yapmaktadır. Şuanda da orada güncel bir traverten oluşumu halen devam ettiği için insanların bir kısmı da olsa turizm için ziyarete açık bir bölge var orada" dedi.

'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı

İhlas Haber Ajansı, Pamukkale, Denizli, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor         
19:43
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti         
19:12
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor         
19:07
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı         
18:54
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı         
18:10
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz         
17:50
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi         
17:10
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü         
17:07
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı         
16:53
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız         
16:29
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı         
16:14
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun         
16:13
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim         
15:02
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı         
14:57
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü         
14:57
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor         
14:53
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı         
14:47
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 19:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]