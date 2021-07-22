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Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu - Son Dakika

Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu

22.07.2021 12:59
Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, Kurban Bayram'ında yerli ve yabancı turistin akınına uğradı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, Kurban Bayram'ında yerli ve yabancı turistin akınına uğradı.

Denizli'de bulunan, şifalı suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan beyaz cennet Pamukkale Travertenleri'ne Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçiler adeta akın etti. Düzenlenen turlarla çok sayıda turistin akın ettiği bölgede zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Bayram tatilinde yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçilerini de ağırlayan beyaz cennet Pamukkale'de hava sıcaklığının yüksek olmasına aldırış etmeyen insanlar şifalı sulara girmenin yanında bol bol fotoğraf çektirerek anlarını ölümsüzleştirdi.

"Yoğunluk olarak çok fazla turist var "

Almanya'dan geldiğini belirten ve ilk defa Pamukkale Travertenlerini ziyaret ettiğini belirten Recep Karaca, "Almanya'dan geliyorum, gurbetçiyiz buraya geldik. Kurban bayramı nedeniyle tatil yapmaya geldik. Ben ilk defa bayramı burada geçireceğim. Havalar çok güzel, sıcak. Daha önce Pamukkale'ye gelmemiştim. Resimlerini görmüştüm, okullarda proje olarak yapmıştım. Ben ilk defa buraya gelerek gördüm. Çok memnunum, çok fazla tarihi eser var. Daha önce resimlerini gördük, canlı gözle görmek daha güzel oldu. Yoğunluk olarak çok fazla turist var, Almanya'dan gelenlerde var, onlarla da tanıştık. Sabah erken geldiğimiz için fazla yoğunluk yoktu" dedi.

Yoğunluk olduğunu belirten bir diğer ziyaretçi Ahmet Kaya, "İlk kez geldim. Yıllardır merak ediyorduk burayı. Yolumuz buradan geçiyordu, güzel oldu, iyi ki uğramışız. Görmeye değer mi? Tabi ki değer. Çünkü farklı bir kireç var burada. Tavsiye ederim herkes buraya gelmeli. Türk çok fazla yok, sanırım yüzde 20 civarında. Daha çok Rusya ve Ukrayna ve Arap kardeşlerimiz var. Güzel kalabalık, yoğun, bir yer" diye konuştu.

"Türkiye en çok tercih ettiğimiz rotalardan"

Daha önce 3 kez Türkiye'ye geldiğini ve belirten Tunuslu doktor Adil Sirahi ise, "Türkiye'ye 3. Gelişim, bundan sonra da en kısa sürede yine geleceğim. Türkiye'nin tarihi eserlere verdiği önemden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben ve diğer Tunuslular tarihi yerleri güzel bir şekilde gezip, görmek istiyoruz. Geçmiş tarihlerde Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerden dolayı Türkiye en çok tercih ettiğimiz rotalardan. Hastalığın bitmesiyle yasaksız ve rahat bir şekilde tekrar gelmek istiyorum. Buraya 2. gelişim, çok beğendim. Geçmiş tarihte yaşayan kültür ve uygarlıkları bizzat yerinde görmek bana ayrı bir haz veriyor. Duygularım biraz daha kabarıyor, böyle şeyleri seviyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu
Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu
Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu
Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu
Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu
Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu
Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu

Pamukkale, Türkiye, Bayram, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beyaz cennet bayramda hınca hınç dolu - Son Dakika Ekonomi


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