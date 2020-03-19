‘Beyaz Cennet’in ziyaretçisi %35 azaldı
1 saat önce
Yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden biri de Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'de kendini gösterdi.
Yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden biri de Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'de kendini gösterdi. Ziyaretçi sayısı 73 binden 44 bine geriledi. Kaybın mart ayında artması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:02
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