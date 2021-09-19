'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da yoğun ilgi - Son Dakika

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale , sonbaharda da büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistler, hafta sonu Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki 'beyaz cennet'e akın etti.

Beyaz travertenleriyle meşhur Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye büyük ilgi gösterdi. Antik havuzda termal suya giren yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yaptı. Ziyaretçiler eğlenceleri anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmeyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.

'BURADA YÜRÜMEK BULUTLARIN ÜZERİNDE UÇMAK GİBİ'Zyaretçilerden Ali Karcı, 'Beyaz cennet'in doğal güzelliğinin kendisini hayran bıraktığını söyledi. Pamukkale'nin salgın öncesi gibi yine yoğun olduğunu belirten Karcı, "Yerli ve yabancı turistler, burayı görmek için kilometrelerce mesafeden geliyor. Böyle bir doğal güzellik, hemen yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'yle birlikte gelenleri büyülüyor. Burada yürümek bulutların üzerinde uçmak gibi. Gelenler hem doğa hem de tarihi açıdan zengin bir gezi yapabiliyor" dedi.'DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK'

İstanbul'dan arkadaşlarıyla birlikte gelen Büşra Sezen ise "Burası çok güzel bir yer. Dünyada da eşi benzeri yok. Böyle bir doğa harikasına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Pamukkale'de gezmek çok keyifli. Muhteşem bir atmosferi var. İlk kez buraya geldim. Tüm dünyanın bu güzelliği görmesi gerekiyor" diye konuştu.

- Denizli