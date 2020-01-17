'Beyaz Cennet'te gün doğumu bir başka güzel - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Pamukkale Travertenleri, gün doğumu manzarası ile ziyaretçilerini mest ediyor.



Görüntüsü, yapısı, tarihi ile milyonlarca kişiyi cezbeden ve turistlerin gün boyu akınına uğrayan 'Beyaz Cennet' Pamukkale gün doğumu manzarası ile ziyaretçilerini mest ediyor. Özellikle Çin, Güney Kore, Rusya, İspanya'dan gelen turistlerin ilgi gösterdiği Pamukkale Travertenlerine ilgi her sene artıyor. Turistlerin büyük çoğunluğu gün batımını tercih ederken, gün doğumu manzarasını tercih eden turistler sabahın ilk ışıklarında Pamukkale'ye geliyor. Turistler eşsiz manzarayı fotoğraflamak için birbirleriyle yarışıyor. Turistler fotoğraf çekiminin ardından Pamukkale'nin şifalı suyuna giriyor.



Bazı turistler ise balon turuna katılıyor. Balon ile tur atan turistler Beyaz Cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izliyor. - DENİZLİ