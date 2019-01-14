Beyaz Esaret" Ekmek Paraları Oldu

Sivas'ı Erzincan'a bağlayan 2 bin 190 yüksekliğindeki Kızıldağ Geçidinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ı Erzincan'a bağlayan 2 bin 190 yüksekliğindeki Kızıldağ Geçidinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Civardaki köylüler beyaz esareti fırsata çevirerek traktörlerle yolda kalan tırları çekerek para kazanıyor.



Sivas'ın İmralı ilçesinde bulunan ve Sivas'ı Erzincan'a bağlayan Kızıldağ Geçidindeki soğuk hava ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle tır sürücüleri zor anlar yaşadı. Sürgün nedeniyle yol boyunca trafik levhaları kar altında kaldı. Sivas'tan Erzincan ve Erzincan'dan Sivas istikametine giden TIR ve kamyonlar ile araçlar yolda kaldı. Araçlar ise geçidi çıkmakta güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin çalışmaları da yoğun kar ve tipi nedeniyle yetersiz kalması üzerine yolda kalan tır ve kamyonların yardıma civardaki köylüler yetişti. Köylüler 4 çekerli traktörleriyle araçları çekerek yolu açmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonrası tır ve kamyonlar traktörlerle yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kış lastiği ve zinciri olmayan bazı araçlar rampayı çıkmakta zorlandı. Trafiğe açılan yolda Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kar tamamen temizlenerek trafik normale döndürüldü.



Kar ve tipiden dolayı Kızıldağ Geçidini zorla çıktıklarını dile getiren tır ve kamyon sürücüleri, köylüler ile ücret ya da mazot karşılığında anlaşarak traktörle kurtulduklarını söyledi. Köylüler ise Sivas'ta etkili olan beyaz esaretin kendileri için ekmek kapısı olduğunu belirtti. - SİVAS

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